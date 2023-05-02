Косыреб Петр Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Косыреб
- Имя
- Петр
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134422. КОСЫРЕБЪ, ПЕТРЪ ИЛЛАРІОНОВЪ. К. Ряжск. у., Нагайск. в., д. Косыревки, 35 л.; — М С. Симонов. уч. г. Москвы 7 Окт. 909, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 23 Окт. 909.
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