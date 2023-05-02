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Макушин Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макушин
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8597. МАКУШИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л., Нижегородск. г., б. Княгининск у., Больше-Кемарск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 24 мая 923.

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