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Дегтярев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегтярев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
23301. ДЕГТЯРЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Гр. Козловск. у., Жидиловск. в., с. Остролучья; — Н. С. 5 уч. Козловск. у. Должн. прест., лиш. св. 1½ Г. Исп. 4 мая 920.

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