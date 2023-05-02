Дегтярев Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дегтярев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23301. ДЕГТЯРЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Гр. Козловск. у., Жидиловск. в., с. Остролучья; — Н. С. 5 уч. Козловск. у. Должн. прест., лиш. св. 1½ Г. Исп. 4 мая 920.
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