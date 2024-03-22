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Матвеев Григорий Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Григорий
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
27080. МАТВѢЕВЪ, ГРИГОРІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Ямбург. у., Врудск. в., д. Лядца, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 140, 1 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 3 м. Исп. 17 Дек. 908. | предыдущие судимости 908 74000 169 М. | 907 51067 172 М.

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