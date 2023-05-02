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Винокуров Александр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винокуров
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1231. ВИНОКУРОВ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Астраханск. у., в. и с. Колорат; — Астраханск. Ревтриб. Дезертирство, расстрел, условно.

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