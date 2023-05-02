Мелраг Август Густавов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелраг Август Густавов

Мелраг Август Густавов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мелраг
Имя
Август
Отчество
Густавов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
136028. МЕЛРАГЪ, АВГУСТЪ ГУСТАВОВЪ (онъ же Мельратнѣкъ). К. Туккумск. у., Шламцевск. в., 31 г.; — СПБ. С. П., 134, 135 и 3 ч. 304 У.. тюр. 2 м. Исп. 2 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close