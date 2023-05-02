Мелраг Август Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мелраг
- Имя
- Август
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136028. МЕЛРАГЪ, АВГУСТЪ ГУСТАВОВЪ (онъ же Мельратнѣкъ). К. Туккумск. у., Шламцевск. в., 31 г.; — СПБ. С. П., 134, 135 и 3 ч. 304 У.. тюр. 2 м. Исп. 2 Окт. 909.
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