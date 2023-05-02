Ступин Никита Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ступин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11021. СТУПИН НИКИТА ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Мариинск. у., Сусловск. в. Томск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. 3 м. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 25 сентября 924.
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