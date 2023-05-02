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Дегтярь Андрей Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дегтярь
Имя
Андрей
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
131957. ДЕГТЯРЬ, АНДРЕЙ ЕФИМОВЪ. Каз. с. Смоши, Ряшковск. в., Прилукск. у., 27 л.; — У. Чл. О. С. по Прилукск. у. 1 Сент. 909, 13, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 18 Сент. 909.

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