Ранопорт Хаим Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ранопорт
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29719. РАНОПОРТЪ, ХАИМЪ ИЦКОВЪ (иршевъ-Зальмановъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Чашниковъ, Лепельск., у., 65 л; — Витебск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч въ 908 г. №№ 113523 и 113522, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп., въ Дек. 908. | 903 70096 170 М. | 900 59908 169 М. | 903 7018 1651 У.
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