Канцлер Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Канцлер
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47230. КАНЦЛЕРЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. К. Виленск. у., Мусникск. в., п. Вишнеполя, 24 л.; — Вилен. О. С. (въ 3 р.), 12, 154, 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 15 Мая 905. | 903 96835 170 М. | 903 22629 169 М.
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