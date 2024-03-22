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Крюков Евсей Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Евсей
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
103662. КРЮКОВЪ, ЕВСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Болховск. у., Алешенск. в., д. Хутора, 85 л.;— Харьков. О. С., 115, 2 п. 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 1 Іюня 909. 908 20227 1632 У., по сов. съ приг.. напеч. въ 908 г. № 127304.

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