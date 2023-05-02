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Пресняков Михаил Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пресняков
Имя
Михаил
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
3350. ПРЕСНЯКОВ, МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, 41 г. Гр. Свияжск. у. Ивановск. в. и с;—Р. В. Т. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш св. 1 ½ г. исп. 25 апр. 922.

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