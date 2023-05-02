Акимов Иван Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129353. Акимовъ, иванъ ильинъ. Мщ. г. Серпейска, Мещовск. у., 16 л.; — Г. С. г. Мещовска 3 Марта 909, 11, 12 и 3 п. 170 М., тюр., особ. помѣщ, отъ взросл., 4 м. Исп. 23 Сент. 909.
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