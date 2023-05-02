Пец Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пец
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49634. ПЕЦЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Равск. у., гм. Валовице, 30 л., рд. Блонск. у., въ пос. Жирардонѣ; — Варшав. О. С., 134, 135, 152, 3 п. 1655 и 3 п.
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