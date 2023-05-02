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Пец Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пец
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
07 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
49634. ПЕЦЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Равск. у., гм. Валовице, 30 л., рд. Блонск. у., въ пос. Жирардонѣ; — Варшав. О. С., 134, 135, 152, 3 п. 1655 и 3 п.

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