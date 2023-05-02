Сабо-Мальнар Андрей Францевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сабо-Мальнар
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Францевич
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9685. САБО-МАЛЬНАР АНДРЕЙ ФРАНЦЕВИЧ, 30 л., Венгерск, и. Московск. Губсуд. Ст. ст. 108, 116, 188, лиш. св. 4 г. и пор. пр. Зг. Приг. вступил в закон. силу 10 окт. 924.
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