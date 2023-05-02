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Будков Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будков
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
2540. БУДКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 44 л., б. Царицынск. у., Дубавск. в., с. Екатериновки. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 28 мая 924.

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