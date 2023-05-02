Ходаревский Дмитрий Давыдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходаревский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Давыдов
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140832. ХОДАРЕВСКІЙ, ДМИТРІЙ ДАВЫДОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Тары, 45 л., рд. въ г. Витебскѣ; — Омск. О. С. 134, 135, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 14 Авг. 909. | 905 78047 169 М. | 903 92163 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 74482. | 95 107838 1647 У. | 92 86176 172 М.
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