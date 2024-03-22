Ямщиков Тимофей Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ямщиков
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 535
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 59870. ЯМЩИКОВЪ, ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВЪ, 33 л. К. Чебоксар. у., Воскресенск. в., д. Калугина; —М. С. 4 уч. г. Н.-Новгорода, 10 Нояб. 910, 169 М., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 157375, тюр. 11 м. Исп. 10 Нояб. 910. 909 129165 169 М. и 977 У. 906 94304 177 М. | 903 78693 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.