Вяткин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяткин Владимир Андреевич

Вяткин Владимир Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вяткин
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
2762. ВЯТКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 27 л., Пермск. у., Нижнее-Мулинск. в. и з. В. Т. Триб. Дальне-Восточн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close