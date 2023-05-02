Вяткин Владимир Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вяткин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2762. ВЯТКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 27 л., Пермск. у., Нижнее-Мулинск. в. и з. В. Т. Триб. Дальне-Восточн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 окт. 923.
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