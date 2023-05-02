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Орловик Берка Шлиомов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орловик
Имя
Берка
Отчество
Шлиомов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
49358. ОРЛОВИКЪ, БЕРКА ШЛІОМОВЪ. Мщ. г. Оникштовъ, Вилкомір. у., 20 л., рд. въ г. Новоалександровскѣ; — Г. С. г. Вилкоміра, 13, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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