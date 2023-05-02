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Ловцов Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ловцов
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
26009. ЛОВЦОВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. г. Астрахани; — Н. С. Сокольническ. р. 3 угол. отд. г. Москвы. Продажа оружия, пр. р. 6 м. Исп. 10 мая 920.

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