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Синицын Тимофей Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синицын
Имя
Тимофей
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
16 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
9780. СИНИЦЫН, ТИМОФЕЙ АДРИАНОВИЧ, 17 л. Гр. Михайловск. у., Попадьинской в. и д.; — Н. С. 1 отд. Московско-Звставск. р. г. Петрограда. Кража, пр. р. 8 м. Исп. 16 июля 920.

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