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Ельчибеков Дауранбек

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельчибеков
Имя
Дауранбек
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4389. ЕЛЬЧИБЕКОВ ДАУРАНБЕК, 18 л., Каркаралинск. у., Чубартавск. в., аула № 2. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3, 91 ч. 1 и 142, лиш. св. 3 г. 10 м. 18 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 апр. 923.

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