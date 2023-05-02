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Франоль Лаврентий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Франоль
Имя
Лаврентий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 616
Источник
Скан
Оригинальная запись
28082. ФРАНОЛЬ, Лаврентій Ивановъ. Мѣщ., 40 л.; род. и жилъ въ г. Ченстоховѣ; приг. М. С. г. Ченстохова, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 18 Окт. 1885 г.

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