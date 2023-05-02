Гомула Бернард Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гомула
- Имя
- Бернард
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144660. ГОМУЛА, БЕРНАРДЪ ЯНОВЪ Мщ. пос. Скалы, Олькушск. у., 48 л.; — М. С. г. Бендина 28 Апр. 909, 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Мая 909. | 8 Апр. 99 г. Ги. С. 2 окр. Олькушск. у. за кражу 11: Февр. 92 г. Гм. С. 2 окр. Олькушск. у. за кражу 144661. ГОНГАДЗЕ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Шаропанск. у., с. Вшиней, 27 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 149 и 1 п. 269¹ У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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