Нефедов Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нефедов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17544. НЕФЕДОВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Корчевск. у., Юрьевск. в. д. Загорья; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Козловск. отд. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 31 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.