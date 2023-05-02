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Пойлов Егор Поликарпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пойлов
Имя
Егор
Отчество
Поликарпович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10410. Пойлов Егор Поликарпович, 27 л., Бийск. окр. и р., с. Соколова. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 18 сент. 926.

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