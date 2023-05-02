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Бабицкий Спиридон Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабицкий
Имя
Спиридон
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129716. БАБИЦКІЙ, СПИРИДОНЪ КОРнѣевъ. Мщ. г. Одессы, 22 л.; — М. С. 12 уч. г. Одессы 14 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 14 Окт. 909.

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