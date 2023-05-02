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Кондратьев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6366. КОНДРАТЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л., Владимирск. у., Давидовск. в., д. Снетковой, Н. С. 4 уч. г. Козлова, Ст. 180а, лиш. св. 2 г., Срок исп. не указ., осужд. в сентябре 923.

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