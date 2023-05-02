Фура Феофил Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фура
- Имя
- Феофил
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140668. ФУРА, ФЕОФИЛЪ СТАНИСЛАВОВЪ. Австр.-подд., 16 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Люблин. г. 25 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 16 Окт. 909.
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