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Хохлов Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хохлов
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12955. ХОХЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 38 л., Медынск. у., Коляевск. в., д. Пирово. Н. С. 2 уч. Медынск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/ХІ—23.

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