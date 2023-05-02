Букалов Афанасий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Букалов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130394. БУКАЛОВЪ, АФАНАСІЙ Николаевъ. К. Трубчевск. у., Красносельск. в., с. Краснаго, 17 л.; — З. Н. 4 уч. Трубчевск. у., 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 6 Іюня 909.
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