Головков Сергей Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головков
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14179. ГОЛОВКОВ, СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Малмыжск. у., Водзимонск. в.; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Мошеннич., пр. р. 1½ г. Исп. 21 сент. 920.
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