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Дмитриев Иван Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Иван
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46512. ДМИТРІЕВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Горецк. у., Холмъ-Кублянск. в., д. Оденцовъ, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Смолен. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 18 Іюня 905. | 904 86407 169 М.

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