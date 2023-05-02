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Нестеренко Василий Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нестеренко
Имя
Василий
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
04 январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5031. Нестеренко Василий Лаврентьевич, 27 л. Гр. Переяславск. у. Воронковск. в. и м.; — Н. С. 1 уч. Тотемск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 4 янв. 919.

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