Чайковский Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайковский Антон Михайлович

Чайковский Антон Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чайковский
Имя
Антон
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
25 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7946. ЧАЙКОВСКИЙ, АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Гр. г. Варшавы,; Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г- Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 25 авг. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.