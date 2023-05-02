Чайковский Антон Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайковский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7946. ЧАЙКОВСКИЙ, АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Гр. г. Варшавы,; Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г- Москвы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 25 авг. 919.
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