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Иванькин Никанор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванькин
Имя
Никанор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
47028. ИВАНЬКИНЪ, НИКАНОРЪ ГРИгорьевъ. К. Козельск. у., Перестряжск. в., д. Жуковой, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Козельск. у., 3 п. 14 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.

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