Иванькин Никанор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванькин
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47028. ИВАНЬКИНЪ, НИКАНОРЪ ГРИгорьевъ. К. Козельск. у., Перестряжск. в., д. Жуковой, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Козельск. у., 3 п. 14 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.
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