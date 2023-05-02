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Кудрявцев Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
29 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7242. КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л., Полоцк. у., Бухаринск. в., д. Янковой. Н. С. 5 уч. Полоцк. у. Ст. 140, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 29 июня 923.

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