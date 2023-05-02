Архипенко Федор Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44967. АРХИПЕНКО, ФЕДОРЪ АЛЕКСАНДровъ. Посел. Аккерманск. у., Дивизійск. в., с. Кебабчи, 24 л.; — Кишинев. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 14 Іюня 905.
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