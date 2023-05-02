Ошкин Николай Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43811. ОШКИНЪ, НИКОЛАЙ КОНСТАНтиновъ. К. Тамбов. г., Спасск. у., Спасско-Городск. в., с. Кажловки, 20 л., рд. въ г. Спасскѣ; — Пензен. О. С., 114, 2 п. 134, 135, 140, 152, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 90537, тюр. 1½ г. Исп. 30 Окт. 906. | 903 99975 170 М. | 901 49988 169 М.
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