Долгов Ефим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46538. ДОЛГОВЪ, ЕФИМЪ ИВАНОВЪ. К. Михайлов. у., Окуньковск. в., д. Хлѣбенки, 20 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 174, 175 и 176 М., тюр. 1½ м. Исп. 16 Іюня 905.
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