Виноградова Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13825. ВИНОГРАДОВА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 29 л. Гр. Красинск. у., Зверининск. в. и с.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Торг. спирт., пр. р. 2 г., с зач. 1 м. и 27 д. пр. з. Исп. 27 авг. 920.
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