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Комлев Игнатий Флегонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комлев
Имя
Игнатий
Отчество
Флегонтович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6333. КОМЛЕВ ИГНАТИЙ ФЛЕГОНТОВИЧ, 22 л., Белозерск. у., Георгиевск. в., д. Глебова, В. Т. 1 стр. корп., б. Петроградск. окр., Ст. 205а, лиш. св. 2 г., Исп. 9 окт. 923.

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