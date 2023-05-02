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Зальцман Нута Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зальцман
Имя
Нута
Отчество
Лейбов
Дата исполнения приговора
17 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
38524. ЗАЛЬЦМАНЪ, НУТА ЛЕЙБОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 24 л.; — Варшав. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 17 Янв. 909. | 905 87667 1655 У. | 902 74093 169 М. | 904 22392 1655 У. | 901 34476 172 М.

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