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Барахнина Александра Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барахнина
Имя
Александра
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
09 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
13074. БАРАХНИНА, АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА. Гр. Екатеринбургск. у., Режевск. в. и з.; — Н. С. 22 уч. Екатеринбургск. у. Выгонка самог., лиш. св. 1 г. Осужд. 9 июля 920.

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