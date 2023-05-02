Горлин Гавриил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100551. ГОРЛИНЪ, ГАВРІИЛЪ ИВАНОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Подольск. в., с. Алексеевскаго, 37 л.; — Тверск. О. С., 2 ч. 1651 У., по сов. съ приг. Г. С. г. Валдая отъ 26 Февр. 909 г. (тюр. 6 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 27 Мая 909. 905 46204 1655 У. | 98 28717 169 М. | 903 55279 1655 У. | 95 88768 1647 У. | 900 89862 1655 У. І 93 33909 169 М. | 99 17695 169 М. | 90 89734 1651 У.
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