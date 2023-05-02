Гольд Эвальд Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гольд
- Имя
- Эвальд
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46167. ГОЛЬДЪ, ЭВАЛЬДЪ АНТОНОВЪ (онъ же Голь). Мщ. г. Турека, 20 л., рд. въ г. Незбудкѣ, Турекск. у.; — У. Чл. О. С., по Гроднен. у. (во 2 р.), 170 и 1 п. 175 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Мая 905. | 904 12725 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.