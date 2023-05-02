Цесас Иосель-Лейба Гершанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесас
- Имя
- Иосель-Лейба
- Отчество
- Гершанов
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 504
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155560. ЦЕСАСЪ, ІОСЕЛЬ-ЛЕЙБА ГЕРшановъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Вилкоміра, 31 г.; — Виленск. О. С. 23 Сент. 909, 115, 148, 152, 9 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 25 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг. Вилен. Воен. О. С. отъ 4 Дек. 908 г. (смерт. казнь зам. каторж. раб. на 20 л.).
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