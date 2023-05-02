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Чередниченко Афанасий Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чередниченко
Имя
Афанасий
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141127. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, АФАНАСІЙ Кондратьевъ. Мщ. пос. Турлаковъ, Аккерман. у., 30 л.; — Кишинев. О. С. 18 Сент. 909, 115, 9 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 155338 169 М.

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