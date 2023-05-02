Чередниченко Афанасий Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чередниченко
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141127. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, АФАНАСІЙ Кондратьевъ. Мщ. пос. Турлаковъ, Аккерман. у., 30 л.; — Кишинев. О. С. 18 Сент. 909, 115, 9 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 155338 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.