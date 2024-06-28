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Двойников Александр Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Двойников
Имя
Александр
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46415. ДВОЙНИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АНтоновъ. К. Харьков. у., Базлюдовск. в., с. Васищева, 17 л., рд. въ г. Харьковѣ; — М. С. 5 уч. г. Харькова, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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